Instituto Sírio-Libanês abre empregos em São Paulo

O Instituto Sírio-Libanês é uma instituição que foi criada em São Paulo, com o intuito de oferecer o serviço de excelência do Hospital Sírio Libanês, mas para pacientes usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). O objetivo do Instituto é a melhora da qualidade da saúde pública do país. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis.

Instituto Sírio-Libanês abre vagas de emprego em São Paulo

O Instituto está em busca de pessoas para complementar as equipes e colaborar no sucesso de sua missão, baseada em retornar à população brasileira o acolhimento que os imigrantes sírio-libaneses tiveram quando chegaram ao país. Além da remuneração compatível, também é oferecido aos seus funcionários, diversos benefícios.

Atuando como uma Organização Social da Saúde, a instituição é responsável pela gestão de 8 unidades: AMAS Santa Cecília,Hospital Geral do Grajaú, AME Interlagos, Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, entre outros. A seguir, confira as oportunidades disponíveis:

Auxiliar de Enfermagem – São Paulo / SP;

Coordenador de Desenvolvimento e Seleção – São Paulo / SP;

Aprendiz – Jundiaí / SP;

Terapeuta Ocupacional Jr. – Mogi Mirim / SP;

Ajudante de Cozinha – São Paulo / SP.

Como se candidatar

Os interessados em uma das vagas disponíveis pela Instituição, devem seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos, buscar pela oportunidade desejada e anexar currículo para análise. Hoje o Instituto procura por pessoas criativas e com bom desempenho de trabalho em equipe.

