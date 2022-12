Intercity Hotels oferta vagas de EMPREGO em várias áreas

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Intercity Hotels, empresa que não para de crescer no segmento de hotelaria urbana no país, faz saber aos interessados abertura de novas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Supervisor de Andar Gerente de Alimentos e Bebidas Analista de Recursos Humanos Cumim Barman Coordenador de Recepção e Eventos Assistente de DP Cozinheiro Jovem Aprendiz Recepcionista Auxiliar de Serviços Gerais Coordenador de Manutenção Garçom Assistente Administrativo Financeiro Agente de Serviços Supervisor de Andar Steward Auxiliar de Cozinha Coordenador Administrativo Financeiro Gerente Geral Chefe de Fila Assistente de Manutenção Estagiário Técnico de Manutenção Agente de Eventos Chefe de Cozinha Almoxarife Agente de Reservas Coordenador de Condomínio Hostess Mensageiro

Sobre a Intercity Hotels

A Intercity Hotels, que pertence ao grupo ICH Administração de Hotéis que também detém as marcas Yoo2 by Intercity e hi!, é uma empresa pioneira e inovadora no segmento de hotelaria urbana no país, e que vem conquistando novos destinos a cada dia.

Para comodidade de seus hóspedes recentemente a Intercity Hotels fechou uma grande parceria de distribuição com a rede homônima alemã Intercity Hotel, que administra mais de 40 hotéis na Europa, Ásia e outros destinos internacionais.

intercityhoteis.com.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Intercity Hotels e cadastre-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui