Interessados podem adotar cartas para campanha nos Correios

A campanha Papai Noel dos Correios ainda está recebendo padrinhos e madrinhas para adotar cartinhas. Cerca de 99 mil cartas ainda esperam doação e na Bahia há pontos de coleta em mais de dez cidades.

O prazo final para a adoção de uma carta é sexta-feira (9) e a entrega dos presentes deve ser feita até o dia 16. Dentre as cidades baianas com postos de coleta estão Salvador, Barreiras, Camacan, Canavieiras, Caravelas, Feira de Santana, Ilhéus e Itabuna.

Para adotar uma carta, a pessoa precisa se dirigir a unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. No site, o interessado deve clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Para ver cartas é preciso escolher uma localização.

As cartinhas pertencem a crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade, de escolas públicas, creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. A campanha também recebe pedidos de crianças da sociedade civil com até 10 anos de idade.

A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente nos pontos de entrega indicados no blog. Além disso, os presentes precisam estar identificados com as informações contidas na cartinha.

Informações sobre datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega dos presentes podem ser checadas on-line.

Confira abaixo os pontos de coleta em Salvador:

Agência Amaralina – Av. Amaralina, 908 – Amaralina

Agência Brotas – Av. Dom João VI, 1050 – Loja 2 – Brotas

Agência Calçada – Av. Jequitaia, 298/300 – Calçada

Agência Sumaré – Av. Tancredo Neves, 1506 – Loja 110 – Caminho das Árvores

Agência Cidadela – Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501 – Parque Bela Vista

Agência Rio Vermelho – Rua João Gomes, 140 – Rio Vermelho

Agência Shopping Bela Vista – Alameda Euvaldo Luz, 92 – Shopping Bela Vista – Horto Bela Vista

Shopping Paralela – Avenida Luís Viana Filho, 8544 – Shopping Paralela -Alphaville I (ponto de adoção no Térreo)

