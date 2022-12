Investimento melhora qualidade de vida para 60 famílias da zona rural de Penedo

Secom PMP

Quem mora no Assentamento Novo Horizonte não precisa caminhar por cerca de uma hora para ter acesso a água. O esforço que era parte do cotidiano de 60 famílias ficou no passado graças aos investimentos viabilizados pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

Com apoio do Governo de Alagoas e atuação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), dois poços foram perfurados no assentamento, um em cada núcleo da comunidade situada em área de díficil acesso e distante do centro urbano de Penedo.

Em cada ponto de abastecimento, foi instalado um reservatório com capacidade de armazenar 5 mil litros de água bombeada por motor, benefício que melhora a qualidade de vida dos moradores.

No primeiro núcleo do Novo Horizonte, o abastecimento com água de excelente qualidade fica a poucos metros da casa de Tereza dos Santos Silva. “Ter esse chafariz aqui é uma riqueza”, resume a agricultora que precisava descer um vale para pegar água num riacho.

“A gente tinha que fazer essa caminhada todo dia pra poder beber água, cozinhar, lavar e fazer a higiene, era um sacríficio. A gente já tava vendo como ia fazer pra pagar pra furar um poço porque ninguém aguentava mais carregar balde e tambor”, relata Teresa.

Agora, basta abrir uma torneira do chafariz para matar a sede ou outro uso doméstico do bem essencial. “A gente nunca teve um prefeito igual a esse”, acrescenta Angelúcia Costa Santos durante a visita de Ronaldo Lopes ao Novo Horizonte nessa quarta-feira, 28.

O gestor penedense conversou com os moradores, todos gratos pela iniciativa que também comprova a decisão acertada de manter o SAAE, autarquia atualmente responsável por atender 16 comunidades da zona rural, povoados que não estão sob a responsabilidade da empresa Águas do Sertão, concessionária dos serviços de água e esgoto.

“Quando a gente vê a gratidão do nosso povo, especialmente dos locais em que o SAAE continuará trabalhando, temos a prova que as decisões que nós adotamos foram as melhores”, afirma Ronaldo Lopes.

Além de manter a assistência para as localidades do meio rural penedense com menor número de moradores, a continuidade do SAAE Penedo garantiu o salário e o emprego de todos os servidores da autarquia, até sua aposentadoria, inclusive dos que serão remanejados para outros setores da administração municipal.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante