Irmão de Rodrigo Mussi faz grave acusação contra ex-BBB

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, apareceu nas redes sociais para dizer que, segundo ele, o ex-BBB se apossou de uma ideia dele para um podcast.

Por meio dos stories no perfil do Instagram, Diogo publicou uma série de vídeos onde disse estar decepcionado pela escolha do nome do novo projeto do irmão.

“Dizem que eu quero fama e biscoito, mas eu não vivo disso. Meu dinheiro vem dos meus honorários, eu não vivo de fama”, disparou o irmão de Rodrigo Mussi.

“Me deixou chateado e eu tenho todo o direito de expor isso onde eu quiser. Quem me acompanha sabe que eu falei que tinha sugerido um podcast, mas com os três irmãos. Eu que sugeri o nome Café com Mussi, e ele rechaçou na época. Até iniciei o processo de registro, mas aquilo perdeu o sentido para mim”, continuou o desabafo.

“Que ele faça bom uso do nome, toda a sorte do mundo. O nome foi algo que eu pensei com carinho, até pensei no Rafael [Mussi] fazendo pratos e comidas para os convidados, eu poderia até ficar nos bastidores. Poderíamos criar juntos, mas fiquei chateado”, completou o empresário.

O ex-BBB fez uma publicação nas redes sociais, no final de semana, onde revelou estar à frente do projeto “Café Com Mussi”, mas não entrou em detalhes sobre qual seria o conteúdo.

