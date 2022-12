Isabella Scherer mostra a barriga e fala de flacidez após o parto

Foto: Reprodução / Redes sociais

Isabella Scherer usou as redes sociais nesta quinta-feira (1º) para fazer um desabafo. A chef de cozinha compartilhou o resultado de seu corpo três meses após dar à luz os gêmeos Mel e Bento, fruto do seu amor com Rodrigo Calazans.

Com 26 anos de idade, a filha de Xuxa destacou que ainda tem se acostumado a ligar com a flacidez da região abdominal. “Ainda me acostumando a usar cropped com flacidez”, disse ela.

Em outra oportunidade, Isa revelou que não pretende realizar cirurgias reparadoras na barriga ou em outra parte do corpo. A vencedora do ‘Masterchef 2021’ disse que irá tratar as estrias com cremes e procedimentos que não sejam invasivos.

