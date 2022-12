ISAC abre processo seletivo para contratação de profissionais de saúde

Foto: Divulgação

O Instituto Saúde e Cidadania (ISAC) abriu processo seletivo para contratação e cadastro reserva de profissionais de saúde. As vagas abertas são destinadas para as cidades de Salvador, na Bahia e Araguaína, no Tocantins. Os interessados podem fazer sua inscrição através do site da instituição até o dia 13 de dezembro.

A seleção em Salvador é para os cargos de médico horizontal, médico plantonista e médico ultrassonografista. Os salários variam entre R$ 1.169,69 a R$ 6.650,00. O processo seletivo inclui as fases de inscrição, análise curricular e entrevista.

Pessoas com Deficiência também podem participar do processo. Entretanto, o órgão ressalta que a participação ocorre mediante a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato. Caso o interessado precise de condições especiais para realizar o processo seletivo, a pessoa deve mandar um e-mail para o endereço: entrevista@genesisgenteegestao.com.

Também estão sendo oferecidas vagas de técnico em informática para atuação no Hospital Municipal de Araguaína (HMA), no Ambulatório Municipal Especializado (AME) e no Pronto Atendimento (PAI). Para esse cargo, os candidatos devem realizar inscrição até o dia 7 de dezembro.

