Ivete emociona web ao descer do palco para abraçar fã cadeirante

Foto: Reprodução/ Instagram

Ivete Sangalo se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta segunda-feira (5), pelo carinho da artista com um fã que acompanhava de pertinho a apresentação da baiana no Rio de Janeiro.

Atenta a plateia, Ivete fez questão de descer do palco para cumprimentar o fã mirim que assistia a apresentação em um espaço reservado para PCD (pessoas com deficiência). O momento aconteceu em um show do dia 3 de dezembro, porém, só viralizou nesta semana.

O garoto, identificado como Kayky, assistia ao show com a mãe, que compartilhou o momento de carinho da artista com o filho nas redes sociais. Ivete segurou as mãos do garoto enquanto cantava Eva, além de fazer um sinal da cruz na testa do fã.

“É a maior que temos”, comentou um fã da artista. “Se eu tenho motivo pra ser fã, defender e os escambaus? Tenho!”, escreveu outro. “Essa mulher não existe, não tem como não amar”, disse outra admiradora da artista.

