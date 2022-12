Ivete Sangalo celebra Natal ao lado de família em Praia do Forte

Foto: Reprodução / Redes sociais

Ivete Sangalo celebrou a noite de Natal no sábado (24), ao lado de familiares em Praia do Forte, Litoral Norte da Bahia. A cantora usou as redes sociais para compartilhar com os fãs, amigos e admiradores cliques da tradicional reunião.

“Um natal de amor, a presença maravilhosa de Deus em nossas vidas. Desejo todo o amor do mundo e um tempo de Esperança e muita paz”, legendou ela.

Nas fotos é possível ver o marido da artista, Daniel Cady, e os filhos do casal, Marcelo, de 13 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 4.

Nos comentários da publicação, a baiana recebeu mensagens carinhosas de famosos como Lulu Santos, Carla Cristina, Xanddy Harmonia, Ju de Paula e também de diversos fãs. Veja abaixo:

Foto: Reprodução / Redes sociais

