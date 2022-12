Ivete Sangalo e Divaldo Franco participam de evento no Campo Grande

Foto: Redes sociais

Ao lado do líder espírita Divaldo Franco, Ivete Sangalo vai participar de um evento no bairro do Campo Grande, em Salvador. O Movimento Você e a Paz 2022 acontecerá no dia 19 de dezembro, na Praça do Campo Grande, em Salvador. O cantor e compositor Nando Cordel também está confirmado no evento.

O Movimento Você e a Paz terá transmissão ao vivo no canal do Youtube da Mansão do Caminho, a partir das 17h.

Ivete e Divaldo se encontraram no ano passado. Por causa da pandemia, o Movimento Você e a Paz foi realizado em formato de live. A transmissão contou com ao menos 140 mil espectadores.

O movimento é um trabalho sem fins políticos ou religiosos, com objetivo de oferecer uma visão ecumênica, evidenciando a necessidade de paz íntima. A proposta da não violência, que teve início na Praça do Campo Grande, em Salvador, em 1998, já aconteceu em 11 estados brasileiros e 10 países. Além do Brasil, o Movimento pela Paz já foi realizado também em Portugal, Paraguai, Colômbia, Suíça, Espanha, França, Inglaterra, Peru, Bolívia, e Estados Unidos.

Divaldo Franco é também fundador da Mansão do Caminho, casa onde são realizados projetos sociais importantes da área da saúde e da educação, no bairro de Pau da Lima, na capital baiana.

Líder espírita conhecido no Brasil e exterior, o médium Divaldo Pereira Franco também é educador e orador e já publicou mais de 280 livros. Aos 93 anos, ele Soma em torno de 22 mil conferências e seminários, realizadas em 2,5 mil cidades, em 71 países dos cinco continentes.

