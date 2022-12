Ivete Sangalo entra em desafio de ‘Wandinha’ e rememora família fantasiada

Foto: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo se rendeu ao viral de “Wandinha”, série de sucesso da Netflix”, e resolveu publicar a trend ao som da música “Bloody Mary”, de Lady Gaga.

Sucesso no TikTok que já está surtindo efeito também no Instagram, a música foi colocada em vídeo onde a personagem de Jenna Ortega dança no baile, o que criou uma “trend”, ou seja, uma espécie de corrente.

Na tarde deste sábado (10) foi a vez da cantora baiana aderir ao vídeo e relembrar o momento em que a família se fantasiou dos personagens da Família Addams para o aniversário de Marcelo, em 2019.

Na ocasião, o primogênito comemorava 10 anos e ganhou um festão. “Família Sangalo Cady Adams. Festejar os nossos filhos é uma alegria! Festa mais que horripilante para o meu amorzão Marcelo!”, disse Ivete Sangalo na época.

Na publicação recente, fãs elogiaram a família de Veveta. “As Wandinhas mais lindas de todos os tempos”, escreveu uma conta. “Coisa mais linda do mundo”, disse outra conta.

Veja a publicação:

