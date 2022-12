Ivete Sangalo grava participação em disco de Majur e se derrete

Foto: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo apareceu nas redes sociais na noite da segunda-feira (05) para anunciar novidades na carreira musical para os fãs.

Por meio do perfil do Instagram, a cantora revelou estar gravando uma parceria para o novo disco de Majur, cantora natural de Salvador que fez sucesso nacional na faixa “AmarElo”, com Emicida e Pabllo Vittar.

“Quer saber onde eu tô? Eu tô com ela, minha mana maravilhosa. Te amo. Vim participar do disco dessa coisa linda, dessa voz, dessa potência, dessa mulher maravilhosa”, iniciou a artista.

“Estou aqui com esse produtor babadeiro (Max Viana), prazer enorme viu galera? Que música boa. Gente o disco dela tá incrível, tá lindo como tudo o que ela faz e a nossa faixa vai ser a mais bonita”, completou Ivete Sangalo.

Majur também comemorou a parceria por meio das redes sociais. “Só lhe digo uma, prepara o corpo! Veveta te amo”, escreveu a cantora nos stories do Instagram.

Vale lembrar que Ivete e Majur estão confirmadas como atrações do Festival de Verão 2023, nos dias 28 e 29 de janeiro, no Parque de Exposições, em Salvador. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e custam a partir de R$80.

