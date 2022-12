Ivete Sangalo se declara para Carlinhos Brown: ‘Ídolo e amigo’

Foto: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo surpreendeu o público ao se declarar para Carlinhos Brown durante a 24ª edição do Movimento Você e a Paz, promovido por Divaldo Franco e a Mansão do Caminho.

O evento aconteceu na praça Dois de Julho, em Salvador, nesta segunda-feira (19). A homenagem se deu após a artista baiana cantar “Muito Obrigado Axé”, música escrita por Brown.

“Essa música linda é dele. Eu fui lá e ponguei no seu sucesso”, brincou a artista. “A música é uma divindade que nós incorporamos. A percepção do outro para uma música que recebe faz com que ela exista. Você foi quem percebeu isso nessa música”, disse Brown.

“Isso que acontece com vocês [arrepios] aconteceu comigo quando ele me mostrou essa música. Eu ia fazer o quê? Deixar passar? A pessoa que consegue viver no mesmo tempo que seu ídolo, consegue ser amiga dele, tem que explorar ele, né? Pegar tudo o que é dele. Te amo. Você é o irmão que Deus me deu”, declarou-se a cantora. “Meu Deus do céu! Eu te amo”, disse Brown tímido com a homenagem.

Movimento Você e a Paz

Idealizado pelo médium Divaldo Franco, a celebração traz a oportunidade para refletir sobre a necessidade de renovação e a mudança de comportamento em busca da paz para a humanidade. O “Movimento Você e a Paz” já foi realizado em 75 cidades do mundo e em 60 cidades brasileiras. No Brasil, ele acontece em 60 cidades de 12 estados.

A celebração desta tarde contou com presença de líderes religiosos, autoridades políticas, artistas entre outras personalidades importantes como os cantores Brown, Ivete e Nando Cordel. O encontro foi mediado pelos jornalistas Ricardo Ismael e Camila Marinho. Assista abaixo:

