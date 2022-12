Já ouviu falar no SEGURO EM COMPRAS? A Mastercard Gold tem esse benefício; confira detalhes

A linha de cartões, Mastercard Gold, é uma das mais populares no mercado e emitida por dezenas de instituições financeiras da gigante do mercado de cartões de crédito. Contudo, ainda há dúvidas sobre os benefícios oferecidos, por exemplo, o seguro em compras.

Cartão de crédito é um dos produtos mais desejados do mercado por consumidores brasileiros. Ele é procurado por pessoas de todas as classes e todos os perfis financeiros, pois é visto como uma forma de ganhar flexibilidade e vantagens na hora de comprar. Assim como acontece com o Mastercard Gold, que tem o seguro em compras para oferecer aos clientes.

Mastercard Gold e seu seguro em compras

Por ser um produto que requer adimplência por parte do consumidor, é também um dos mais difíceis de conseguir no mercado. Isso porque, a maioria das instituições financeiras, resistem em conceder limite de crédito a quem tem nome sujo na praça.

Para quem tem crédito pré-aprovado em alguma instituição ou já possui um cartão da linha Mastercard Gold, é necessário conhecer o produto que possui em mãos. Assim, conseguirá tirar vantagem de todos os benefícios que são seus por direito.

Existem três tipos de vantagens voltadas exclusivamente para quem realiza compras com o cartão de crédito Mastercard Gold. E isso é independentemente de qual seja o banco ou fintech que tenha emitido.

Em seu site oficial e também nos termos e condições aplicados para quem solicita um cartão, a Mastercard explica que é possível obter vantagens que nem todos conhecem. Por exemplo:

Seguro Proteção de Compra

Este benefício é concedido ao cliente com cartão Mastercard Gold que comprou um produto e depois encontrou o mesmo com valor menor. Para este tipo de caso, a empresa garante que o usuário pode realizar uma reclamação e reaver o valor pago a mais como crédito na fatura do mês seguinte.

É necessário que a reclamação seja feita até 30 dias após a compra original, com produto de valor mínimo equivalente a 50 dólares (R$ 257,99). O valor máximo do benefício concedido é 100 dólares (R$ 515,97) por ocorrência.

Seguro Compra Protegida

Trata-se de um seguro oferecido para quem comprou um produto com o cartão o Mastercard Gold e teve o item danificado de forma acidental ou que tenha sido roubado. A Mastercard garante que o cliente tem até 30 dias para fazer a notificação, com valor máximo do benefício estimado em 200 dólares (R$ 1.031,94).

Garantia Estendida

Em compras com cartões da linha Gold, a Mastercard também promete dobrar o período de garantia. Assim, terá o limite de 12 meses a mais em relação ao prazo original de cobertura. Já o valor máximo que pode ser coberto é 200 dólares (R$ 1.031,94).

Além desses três benefícios, sendo o mais cobiçado o seguro em compras, os clientes desta linha de cartões de crédito também acumulam pontos através do programa Mastercard Surpreenda. Então, ganham descontos em lojas parceiras. Consulte a lista através do site oficial do cartão.