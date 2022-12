Jaguaré (ES) divulga processo seletivo com 44 vagas para cargos de nível médio e superior

A Prefeitura de Jaguaré, no estado do Espírito Santo, abrirá dentro de poucos dias o período de inscrição para processo seletivo que visa o preenchimento de 44 vagas para contrato imediato e também vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Jaguaré – ES chegam até R$ 2,4 mil.

Vagas e salários Jaguaré – ES

A Prefeitura de Jaguaré – ES oferece 44 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Monitor Escolar – Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais – 10 vagas;

Monitor para Laboratório de Informática Educativa (LIED) – CR.

Nível superior

Professor PA – Educação Infantil – 2 vagas;

Professor PA – Ensino Fundamental Anos Iniciais – 5 vagas;

Professor PA Educação Especial – Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais – 3 vagas;

Professor PA ALE – Ensino Fundamental Anos Iniciais – 3 vagas;

Professor PB Arte – Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais – 1 vaga;

Professor PB Educação Física – Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais – 5 vagas;

Professor PB Ciências – Ensino Fundamental Anos Finais – 1 vaga;

Professor PB Geografia – Ensino Fundamental Anos Finais – 1 vaga;

Professor PB História – Ensino Fundamental Anos Finais – 1 vaga;

Professor PB Língua Inglesa – Ensino Fundamental Anos Finais – 2 vagas;

Professor PB Língua Portuguesa – Ensino Fundamental Anos Finais – 2 vagas;

Professor PB Matemática – Ensino Fundamental Anos Finais – 1 vaga;

Professor PB Agropecuária – Ensino Fundamental Anos Finais – 1 vaga;

Professor PB Ensino Religioso – Ensino Fundamental Anos Finais – 1 vaga;

Professor PP – Pedagogo Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais – 5 vagas;

Professor PB Informática – Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais – CR;

Professor PB Musicalização, Flauta Doce e ou violão – CR;

Tradutor Intérprete – CR.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Jaguaré – ES variam de acordo com a vaga e a área de atuação.

Para os cargos de nível médio/técnico, o salário é de R$ 1.333,20 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já os cargos de nível superior possuem remuneração de R$ 2.403,51 para uma jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Inscrições Jaguaré – ES

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Jaguaré – ES devem realizar a inscrição do dia 9 de dezembro de 2022 até o dia 16 de dezembro de 2022, diretamente pelo site da Secretaria Municipal de Educação.

Etapas processo seletivo Jaguaré – ES

O processo seletivo para a Prefeitura de Jaguaré – ES contará unicamente com a etapa da Prova título de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pela Prefeitura de Jaguaré.