A Japi é especialista em jardinagem e o seu nome homenageia uma das melhores regiões da mata atlântica, a Serra do Japi. A empresa começou suas atividades no início dos anos 90 com o intuito de empreender sustentavelmente a melhoria dos ambientes. Hoje, a empresa divulgou novas oportunidades de trabalho. Confira.

Japi abre vagas de emprego em São Paulo

A Japi comercializa seus produtos em mais de 15.000 pontos de atendimento distribuídos no Brasil em mais 30 países do mundo. Atualmente a companhia está entre os maiores fornecedores de materiais para construção e jardinagem no país e é referência em seu setor.

Considerando extremamente importante a qualidade de seus produtos e serviços, a empresa valoriza a formação de mão de obra, ética e a transparência. Para dar continuidade às suas atividades, a Japi está em busca de novos especialistas para a formação de um novo grupo de profissionais. Confira a seguir.

Área Administrativa – Jundiaí/SP;

Engenheiro – São Paulo;

Analista de Mercado – Jundiaí/SP;

Produção – Jundiaí/SP;

Analista de Processos – Jundiaí/SP;

Jovem Aprendiz – São Paulo;

Analista de Recursos Humanos – Jundiaí/SP;

Promotor de Vendas – São Paulo;

Auxiliar Administrativo (Tempos e Métodos) – Jundiaí/SP;

Estágio em Jornalismo – São Paulo;

Área Comercial – Jundiaí/SP;

Estágio em Engenharia – São Paulo.

Como se candidatar

Para participar da seleção de candidatos, é só entrar no site 123 empregos e seguir as orientações para realizar o envio de um currículo para análise.

