Jaques Wagner é anunciado como líder do governo no Senado

Foto: Divulgação /Ricardo Stuckert

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que o senador Jaques Wagner será o líder do governo no Senado. O anúncio foi feito juntamente com os nomes dos últimos 16 ministros – incluindo Marina Silva no Meio Ambiente e Simone Tebet no Planejamento.

Jaques Wagner foi governador da Bahia de 2007 a 2014 e também já foi ministro do Trabalho, em 2013, e ministro das Relações Institucionais, ambos no governo Lula. Com Dilma Roussef como presidente, ele foi ministro-chefe da Casa Civil (2015-2016).

Em 2018, segundo relatos de membros do partido, Wagner foi um dos nomes sugeridos para substituir Lula – então inelegível – na chapa ao Planalto. Após declinar, atuou como coordenador político da campanha de Haddad. Em 2022, integrou a coordenação política da campanha.

Atualmente, o petista é senador da Bahia. Ele foi eleito em 2018 e tem mais quatro anos de mandato.

