Jau comanda primeiro pôr do sol do ano no Sollar Baía no domingo

Foto: Divulgação

Jau dará o tom da tarde no Sollar Baía, no Museu de Arte Moderna. O artista será o responsável por embalar o primeiro pôr do sol de 2023, regado pela Baía de Todos os Santos, no domingo (1) a partir das 16h.

O artista promete emocionar o público, com os maiores sucessos da carreira em um show intimista e especial. Além dos grandes hits como ‘Com Carinho’, ‘Flores da Favela’, ‘Cidade dos Poetas’, o artista também apresenta releituras de artistas baianos.

Os ingressos custam R$ 90 e estão sendo vendidos no site Sympla. Além do show é possível conhecer o centro gastronômico e cultural do MAM.

SERVIÇO

Show de Jau

Quando? Domingo (1), a partir das 16h

Onde? Sollar Baía, Museu de Arte Moderna

Quanto? R$ 90; Ingressos no site Sympla

