Jequié tem pior enchente desde 1981

Foto: Joemerson Reis/Prefeitura de Jequié

A cidade de Jequié, localizada no interior da Bahia, registrou a pior enchente desde 1981. Segundo informações da segundo informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), isso ocorre por causa do volume nos rios de Contas e Jequiezinho, que transbordaram por causa da chuva.

A água afeta também o Reservatório da Pedra. Até o momento, não há registro de feridos. Entretanto, muitos comércios do centro da cidade ficaram alagados. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito do município pediu que as pessoas ficassem em casa.

Prevenção

Para tentar evitar novas enchentes, a vazão no Reservatório da Pedra foi aumentada gradualmente de 100 m³ para 800 m³, no sábado (24). Já no domingo, a vazão passou para 2.000 m³, para controlar a cheia do reservatório. A situação preocupa a população ribeirinha.

Foto: Joemerson Reis/Prefeitura de Jequié

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) detalhou que o Reservatório da Pedra atingiu 84,98% de seu volume útil no sábado, uma média diária de 2.960 m³/s. De acordo com a Prefeitura de Jequié, a região mais afetada é a central e diversas vias de acesso ao local foram interditadas.

A Prefeitura indica ainda pontos de abrigo e números de contato em caso de desastres. Confira abaixo:

Foto: Reprodução / TV Bahia

