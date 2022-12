Jequiti abre novos EMPREGOS pelo Brasil

A Jequiti é uma fundada pelo famoso e cheio de carisma apresentador e empresário Silvio Santos. É dele que vem o seu fascínio, a sua vontade de assumir e fazer acontecer. As suas identidades são baseadas em cosméticos, entretenimento e propósitos de proporcionar oportunidades de negócios e incentivar o empreendedorismo.

Jequiti tem novas oportunidades abertas no país

O portfólio de produtos da Jequiti abrange todos os segmentos: coleções infantis, fragrâncias, maquiagem, cabelos e cuidados diários. Ao longo de quase 20 anos de história, eles se destacaram no mercado nacional com uma trajetória de sucesso, sempre buscando constantemente por inovações. Além do mais, já distribuíram mais de R$ 128 milhões em prêmios em programas de TV exclusivos para consultoras e consumidores. Multicanal, multidisciplinar e constante transformação digital é o que os define hoje.

Com mais de seiscentos colaboradores, valorizam habilidades como visão de negócios, aprendizado contínuo, trabalho em equipe, comunicação, resiliência, foco em resultados e liderança. Oferecem vagas em vários setores, incluindo TI, negócios, recursos humanos, comunicação, produto, e-commerce, planejamento, finanças, operações, jurídico, marketing e logística, promovendo um entendimento amplo e integrado de todo o negócio. Ela está com diversas vagas em aberto atualmente, conheça todas a seguir e saiba como se inscrever:

Anl. de Cobrança;

Gerente de Vendas;

Anl. de Mkt Digital Pl;

Gestor Comercial;

Anl. de Planej. e Controle Logístico Pl.

Como se candidatar

Para concorrer às vagas da empresa Jequiti, acesse o site 123 empregos. Em seguida, ache o cargo desejado e faça o seu login na plataforma. Caso ainda não possua um, crie o seu cadastro.

