Jerônimo e Geraldo Jr tomam posse como governador e vice no domingo (1)

O governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) e o vice-governador, Geraldo Júnior, tomam posse dos cargos no domingo (1) em uma sessão solene. A cerimônia, que acontece na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), será realizada a partir das 8h.

De acordo com a assessoria do futuro gestor municipal, Jerônimo chegará ao local às 7h30, acompanhado da próxima primeira-dama, a professora Tatiana Velloso, e será recebido pelo presidente da Alba, o deputado estadual Adolfo Menezes.

A sessão solene contará ainda com a participação de outras autoridades, a exemplo do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Nilson Castelo Branco, e da procuradora-geral de Justiça, Norma Angélica Cavalcanti.

Já empossado, Jerônimo Rodrigues fará seu primeiro discurso como governador da Bahia no plenário da Assembleia Legislativa. Toda cerimônia será transmissão ao vivo pela TV Alba e pelo canal do Governo no Youtube.

O ato seguinte à sessão solene será a transmissão do cargo de Rui Costa para o já empossado Jerônimo Rodrigues, que acontecerá em uma grande tenda climatizada instalada na área verde da Assembleia Legislativa.

O ato também terá transmissão ao vivo pela TV Alba e pelo YouTube do Governo da Bahia e contará com a presença de senadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, vereadores, representações de movimentos sociais, do setor produtivo e dos mais diversos segmentos da sociedade civil.

Posse dos secretários

Os secretários de Estado serão empossados pelo governador Jerônimo Rodrigues apenas no dia 3 de janeiro, na mesma tenda onde ocorrerá a cerimônia de transmissão de cargo, na área verde da Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador.

