Jerônimo Rodrigues anuncia últimos quatro nomes de secretários

Foto: Redes Sociais

O governador eleito Jerônimo Rodrigues anunciou nesta quinta-feira (29) os últimos quatro secretários do novo governo da Bahia. Destes quatro nomes, três já faziam parte da equipe de Rui Costa.

Secretaria da Segurança Pública: Marcelo Werner

Secretaria da Administração (Saeb): Edelvino Góes (atual secretário da Seab)

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti): André Joazeiro (atual secretário da Secti)

Secretaria do Planejamento (Seplan): Cláudio Peixoto (Secretário da Seplan em exercício e Chefe de Gabinete da Seplan).

André Joazeiro – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti)

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA e mestre em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ, André Joazeiro é secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação desde julho deste ano. pic.twitter.com/Zd2Hxw9ReM — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) December 29, 2022

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA e mestre em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ, André Joazeiro é secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação desde julho deste ano.

Exerceu a função de professor de Pós-graduação na Universidade Católica do Salvador (UCSAL) e coordenou o planejamento do projeto do Parque Tecnológico da Bahia na Fundação CERTI.

No serviço público, tem passagem pela própria Secti, como pesquisador, e na antiga Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (atual SDE), nas funções de Chefe de Gabinete, Superintendente e Assessor Especial.

Edelvino Góes – Secretaria da Administração

Titular da Secretaria da Administração (Saeb) desde agosto de 2013, Edelvino Góes é graduado e mestrado em Economia pela (UFBA) e professor universitário. Ingressou no serviço público federal (+) pic.twitter.com/wbu4MkCHjC — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) December 29, 2022

Titular da Secretaria da Administração (Saeb) desde agosto de 2013, Edelvino Góes é graduado e mestrado em Economia pela (UFBA) e professor universitário. Ingressou no serviço público federal em 1995 como economista da SUDENE, onde assumiu funções de chefia e coordenação tanto na sede, em Recife, quanto no Escritório Regional em Salvador.

Teve uma passagem no Ministério da Fazenda em 2001 e foi aprovado, em novo concurso público, para desempenho do cargo de analista do IBGE a partir de 2002. Em 2006 foi cedido ao Tribunal de Justiça da Bahia para exercício da função de Chefe de Gabinete do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (IPRAJ) – autarquia responsável pelas questões de patrimônio, orçamento, logística e administração do Poder Judiciário no Estado da Bahia.

Em Janeiro de 2007, foi cedido ao Governo do Estado da Bahia, para assumir o cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria da Administração do Estado da Bahia.

Claudio Peixoto – Secretaria do Planejamento

Bacharel em Administração Pública pelo Centro Universitário de Brasília, Cláudio Peixoto possui especialização em Finanças Públicas pela UFBA e tem ampla experiência na área de Administração Pública, com ênfase em Planejamento Governamental e Orçamento Público. pic.twitter.com/CUhld6jH6K — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) December 29, 2022

Bacharel em Administração Pública pelo Centro Universitário de Brasília, Cláudio Peixoto possui especialização em Finanças Públicas pela UFBA e tem ampla experiência na área de Administração Pública, com ênfase em Planejamento Governamental e Orçamento Público.

Na Seplan, exerceu o cargo de Superintendente de Orçamento Público, unidade sistêmica vinculada à estrutura da Secretaria. No intervalo de 2015 a 2019, foi nomeado para o cargo de Chefe de Gabinete da Seplan.

Atualmente é Secretário do Planejamento em exercício, cumprindo cumulativamente a função de Chefe de Gabinete da Seplan.

Marcelo Werner – Secretaria de Segurança Pública

Graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal), Marcelo Werner é delegado da Polícia Federal (PF) e acumula uma série de experiências em cargos de gestão na instituição. pic.twitter.com/vLnkhaFscR — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) December 29, 2022

Graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal), Marcelo Werner é delegado da Polícia Federal (PF) e acumula uma série de experiências em cargos de gestão na instituição.

Em sua carreira na Polícia Federal, realizou cursos e formações complementares e, atualmente, também é professor de armamento e tiro da PF e operador do Grupo de Pronta Intervenção.

Desde maio deste ano, Marcelo Werner exerce o cargo de delegado regional de investigação e combate ao crime organizado da Superintendência da Polícia Federal na Bahia.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.