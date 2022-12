Jerônimo Rodrigues é diplomado no TRE

Foto: Max Haack/Ag Haack

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE) diplomou nesta sexta-feira (16) Jerônimo Rodrigues (PT) no cargo de governador do estado. A cerimônia foi realizada no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador e contou com a presença de familiares de Jerônimo, que subiram no palco e receberam o diploma com ele.

O governador foi eleito no segundo turno das eleições de 2022, com 4.480.464 de votos, o que equivaleu a 52,79% dos votos. Ele é o primeiro gestor estadual autodeclarado indígena da Bahia e irá governar o estado entre 2023 e 2026.

A cerimônia de diplomação começou por volta das 17h e também reconheceu os outros eleitos do estado. Ao todo, foram 107. Entre eles, estavam o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), o senador Otto Alencar (PSD) e os 63 deputados estaduais e 39 federais que venceram nas urnas.

A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral. Com o ato, candidatas e candidatos eleitos e eleitas se habilitam ao exercício do mandato. A diplomação dos presidente e vice-presidente da República é de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aconteceu na segunda-feira (12).

Novos secretários

Antes de ser diplomado, durante coletiva de imprensa, Jerônimo Rodrigues, afirmou que parte dos novos secretários do Estado serão anunciados na próxima segunda-feira (19), sem detalhar quais pastas serão divulgadas.

O governador eleito garantiu também um outro anúncio durante a semana e outro até o dia 30. Dessa forma, segundo o governador, os nomes dos secretários só estarão completos após a posse, que será no dia 1º de janeiro.

“Neste final de semana estaremos, no sábado e domingo, trabalhando na comissão de transição. Iremos fechar com os partidos os nomes que ainda precisam de confirmação e debater ações nas áreas de segurança-pública, educação, saúde, segurança pública e turismo”, disse.

O vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que também foi diplomado, não descartou a possibilidade de comandar uma das secretarias estaduais.

“Fui eleito para governar ao lado de Jerônimo. Qualquer outra função que o governador acreditar que eu deva cumprir, irei cumprir. Sou um homem de missões e empreitadas”, disse o vice-governador.

Confiança no sistema eleitoral

Ainda na coletiva, o governador exaltou a consolidação da confiança no sistema eleitoral e falou sobre os trabalhos de preparação para assumir o cargo, no dia 1º de janeiro de 2023.

“É um ciclo que consolida a confiança do sistema eleitoral brasileiro, e em nosso caso baiano, dizendo à sociedade que o TRE certifica o processo eleitoral. Naturalmente, para os eleitos e eleitas a diplomação é o coroamento de um processo e abre para nós, daqui alguns dias, com a posse, que possamos assumir o nosso lugar de governador e vice-governador do estado da Bahia”, disse Jerônimo se referindo também ao vice-governador eleito Geraldo Júnior.

Em intenso trabalho no processo de transição, Jerônimo comentou ainda que o planejamento das primeiras ações de governo também está em fase de conclusão.

“Trabalharemos para fechar um plano de trabalho que traduzirá quais serão as ações que desenvolveremos durante todo o ano de 2023”, finalizou.

