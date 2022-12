Jéssica Ellen dá à luz a primeiro filho, Máli Dayo

Jéssica Ellen deu à luz ao primeiro filho, Máli Dayo. O bebê, que nasceu no sábado (3), é fruto do relacionamento da atriz com Dan Ferreira. A notícia do nascimento foi dada nas redes sociais dos atores neste domingo (4), em que eles postaram um clique da mãozinha do bebê.

“Com a velocidade e a beleza de um cometa, Máli chegou no mundo ontem, sábado pela manhã, causando uma enorme transformação, nos trazendo alegria e profundo amor, como se a via láctea inteira coubesse em nossos corações. Agradecemos a Deus, aos Orixás, todos os seres de luz e encantados que nos protegem. Agradecemos á nossa família, toda nossa equipe médica e todos os profissionais de saúde que cuidaram da gente, amigues e todas as pessoas que enviaram msgs de amor e carinho. Agora, vamos aproveitar o nosso menino nesse lindo ninho de amor e intimidade. Gratidão à todes”, escreveram.

O casal de atores anunciou a gravidez em maio, quando Jéssica estava competindo na Dança dos Famosos. Apesar da notícia, ela seguiu na competição, mas teve que ser afastada cerca de um mês mais tarde após ser diagnosticada com Covid-19.

Jéssica e Dan ficaram noivos em dezembro do ano passado. “O homem mais lindo do Brasil me pediu em casamento”, escreveu Jéssica, na ocasião – os dois se conheceram em 2012, quando fizeram juntos Malhação.

