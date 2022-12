João Gomes abre coração após assumir relacionamento

Foto: Reprodução/ Instagram

O coração do ‘matuto’ tem uma dona para chamar de sua. Aos 45 do segundo tempo, já nos últimos dias de 2022, o cantor João Gomes tornou público o romance com a jovem Ary Mirelle, affair que vive desde o início do ano.

O dono da ‘Música do Ano’ pelo Domingão do Huck compartilhou as primeiras imagens ao lado da moça ainda no Natal, e após o final de semana, não se preocupou em deixar claro que estava em uma relação.

“Eu tô gostando de ter assumido um sentimento antigo pra vocês… eu não gosto de me explicar muito. Mas eu gosto muito dela. a Ary me tira muitas risadas… apesar de tirar minha paciência vez enquanto… mas faz parte. É minha gatinha e tô me sentindo bem melhor assim com ela”, escreveu.

No Instagram, o arista fez a primeira declaração pública a jovem: “Amor: uma palavra usada muitas vezes e, às vezes, cedo demais. Mas quando fala em amor, eu só penso em você”.

Quem é Ary Mirelle

A escolhida por João Gomes é a jovem Ary Mirelle, de 20 anos. Nas redes sociais, a moça já viu a vida mudar com a chegada de novos seguidores. O perfil, que no início da semana tinha pouco mais de 50 mil seguidores, já pulou para 326 mil.

No Instagram, a pernambucana já deixou o recado de boas vindas aos novos seguidores e alertou sobre a profissão que vem sendo atribuída a ela.

“Bem vindos a esse tantão de gente que chegou aqui. Que tenham um pouquinho de paciência comigo, pois ao contrário do comentário, não sou ‘influencer’ e não tenho muito jeito com isso, mas com o tempo vou levando”.

