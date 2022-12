João Gomes, Alok e mais atrações

Foto: Divulgação

O Réveillon Felicitá Mare Blú que acontecerá em Villas do Atlântico, região metropolitana de Salvador, na região da Barraca Mare Blú, reunirá nomes de peso. Serão três dias de festa com atrações locais e nacionais.

No primeiro dia do evento (29), o evento receberá Alok, Xand Avião e Jau. No dia 30, Jorge & Mateus divide o palco com o piseiro de Zé Vaqueiro e a banda Negra Cor. A noite da virada (31), irá contar com Timbalada e João Gomes

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online através da plataforma Quero2ingressos, e nos pontos fixos: Barraca Mare Blú Villas, Restaurante Caranguejo de Villas e Lojas Melissa dos principais shoppings.

SERVIÇO:

Evento: Réveillon Felicitá Mare Blú

Data: 29, 30 e 31 de dezembro

Horário: 20h

Local: Mare Blú – Rua Praia de Ipanema, Quadra 9, Lote 3, Villas do Atlântico

Atrações:

29- Alok | Xand Avião | Jau

30- Jorge & Mateus | Zé Vaqueiro | Negra Cor

31- Timbalada | João Gomes

Vendas:

Site ou App Quero 2ingressos

ou App Quero 2ingressos Barraca Mare Blú Villas

Restaurante Caranguejo de Villas

Lojas Melissa – Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Barra, Shopping Paralela e Parque Shopping Bahia

Valores*:

Dia 29

Frontstage: R$ 180

Camarote: R$ 280

Dia 30

Frontstage: R$ 180

Camarote: R$ 280

Dia 31

Frontstage: R$ 230

Camarote: R$ 420 (open bar)

