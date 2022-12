João Gomes surge aos beijos com morena; conheça affair

Foto: Reprodução/ Instagram

João Gomes tanto cantou que precisava de um ‘Dengo’ ao longo do ano, que ao que tudo indica conseguiu encontrar. O artista, um dos destaques da música em 2022, surgiu aos beijos com uma influenciadora digital na web.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, João aparece curtindo a segunda de folga em Pernambuco ao lado da moça, um dia após receber o prêmio de ‘Música do Ano’ no troféu ‘Melhores do Ano’ da Globo.

Na ocasião, os dois aparecem tomando banho de bica quando o cantor dá um beijo na jovem e logo em seguida joga areia no cabelo da affair.

A moça em questão é Ary Mirelle, de 20 anos, e em uma busca rápida pelo Instagram da jovem é possível notar que a história com o ‘matuto’ é antiga. Postagens mostram que Ary e João se envolveram ainda no início do ano, como por exemplo, uma gravação na qual ela aparece em chamada de vídeo com o artista.

Alguns posts feitos por perfis de fã clube já mostravam a cara de Ary em janeiro deste ano, um deles traz uma brincadeira e coloca a moça como ‘ex-morena do João Gomes’. Também é desta época os primeiros perfis de fã clubes dedicados a Ary.

Há quatro dias, um outro perfil, atribuído a Verlandia Fernandes, primeira professora de português do artista, compartilhou fotos em um jantar na casa do cantor. Um dos registros traz João e Ary com a legenda: “Amo esse casal lindo”.

Foto: Reprodução/ Instagram

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.