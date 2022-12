João Guilherme abre o jogo sobre relação com Leonardo: ‘Fiquei com medo’

Foto: Reprodução/Instagram

O ator João Guilherme, filho de Leonardo, abriu o jogo sobre a relação com o pai após divergências políticas entre os dois que resultou em uma briga pública.

Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, do Splash, João revelou que, apesar do desentendimento, os dois souberam separar as coisas.

“Ficou tudo bem, claro. A gente não confunde as coisas, sabe? Mesmo que tenha sido uma abordagem ali pela internet. Vida é vida”, contou o ator.

João Guilherme ainda revelou a motivação por trás do “puxão de orelha” no pai, por meio das redes sociais, onde se desculpou por conta do posicionamento político de Leonardo.

“Na época eu fiquei com medo de não falar nada, de não fazer nada, e depois só chorar o leite derramado. […] Pensei que também precisava fazer algo para o lado oposto, enriquecer o meu time que pensava diferente”, disse, por fim.

