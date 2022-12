Jogadores brasileiros choram muito no gramado após derrota

Foto: Divulgaçaõ / Fifa

Após Marquinhos perder o pênalti que classificou a Croácia para as semi-finais da Copa do Mundo, vários jogadores brasileiros choraram no gramado. O Brasil empatou em 1 a 1 no tempo normal, mas na disputa de pênalti Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram as cobranças. Os croatas converteram as quatro cobranças.

O meia Modric consolou Rodrygo. Os dois jogam juntos no Real Madrid. Outros jovens jogadores choraram bastante, como Antony e Raphinha.

Neymar, autor do gol do Brasil, foi outro jogador que chorou copiosamente no gramado. Ele foi consolado por Daniel Alves. Inicialmente, o camisa 10 ficou sentado, parecendo perplexo com a eliminação. Depois, desabou a chorar.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.