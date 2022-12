Jogadores da seleção são criticados por ostentar carne de R$ 9 mil

Foto: Reprodução/ Instagram

Enquanto a taça da Copa do Mundo não vem para os jogadores da seleção brasileira, os atletas vão atrás do ouro em um outro formato, o da comida.

Os jogadores Gabriel Jesus, Vinicius Jr., Éder Militão e Bremer chamaram a atenção dos torcedores da seleção canarinho nas redes sociais pelo jantar luxuoso que tiveram nesta semana na companhia de Ronaldo Fenômeno.

Na ocasião, os atletas visitaram o restaurante do popular chef-celebridade Nusret Gökçe, conhecido pela performance ao temperar a comida, e experimentaram o famoso Golden Ottoman Steak, peça de carne folheada com ouro 24 quilates, que chega a custar R$ 9 mil.

Os dois salários mínimos em um pedaço de carne deram o que falar na web. Os jogadores foram criticados pela ostentação. “Enquanto o Brasil passa fome e idolatra eles ao mesmo tempo, parabéns”, comentou um internauta. “O amigo ali não quer pagar 6k de pensão, mas tem pra dar 9k em carne”, comparou outro com a situação de Militão.

“Eu odeio ver este tipo de desperdício, tipo assim eu sei que eles não tem nada a ver com a pobreza do mundo, mas porra enquanto tem gente pagando 9k pra comer carne com ouro tem gente que não tem o que comer e isso me entristece.”

