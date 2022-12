Jogadores rebatem crítica de ex-jogador do United por dancinha

Foto: CBF

A dancinha feita pela seleção brasileira para comemorar os quatro gols marcados em cima da Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar, não agradou alguns “críticos” do futebol, como o ex-jogador do Manchester United, o galês Roy Keane.

Durante a transmissão do jogo em uma TV britânica, o ex-atleta, atual comentarista, criticou a comemoração da seleção.

“Eu não consigo acreditar no que vejo. Nunca vi tanta dança. É como assistir ao Strictly [Come Dancing, espécie de Dança dos Famosos]. (…) Eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São quatro (gols) e eles fazem toda vez. A primeira dancinha ou seja lá o que façam, tudo bem. E então o técnico se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom.”

No pós-jogo, o atacante Rapinha rebateu a crítica feita por Keane, que na época em que jogava pelo time inglês foi responsável por encerrar a carreira do rival com uma entrada considerada a mais violenta da história da Premier League. “Problema é de quem não gosta, porque vamos continuar fazendo”, disse o atleta.

Paquetá também comentou a situação. O meia-atacante que fora da seleção joga pelo West Ham emendou defendeu a dancinha da equipe:

“Na dança, simbolizamos a alegria de marcar o gol. Não fazemos para desrespeitar, não vamos na frente de adversário. A gente se reúne, pode olhar, todos estão ali e comemoramos. É o nosso momento, o Brasil está comemorando. Se ele não gosta, não tenho muito o que fazer por ele. É um grupo que está feliz em fazer o gol, alegre em conquistar o objetivo. A única coisa que ele tem que fazer é respeitar.”

Em coletiva de imprensa, Tite falou sobre a decisão de fazer a “dancinha do pombo” após o gol de Richarlison e brincou sobre a adaptação com a equipe. “Tento me adaptar um pouquinho à linguagem deles, e eles têm uma linguagem de dança, de brincadeiras. Um dia fui fazer a oração e eles estavam dançando o Grupo Molejo e não me deixaram participar, só se eu aprendesse a dança. É duro, difícil.”

O técnico da seleção ainda falou sobre a possibilidade da dancinha ter sido lida como um desrespeito com a equipe da Coreia e o técnico.

“Falei para os atletas me esconderem um pouco, porque eu sei da visibilidade. Não queria que tivesse outra interpretação a não ser o sentido de alegria pelo gol, pela equipe, pela performance, pelo desempenho, pelo resultado. E não um desrespeito pelo adversário ou ao Paulo Bento, que tenho respeito muito grande.”

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.