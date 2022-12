Jogo da Copa terá trio de arbitragem feminino pela 1ª vez

A Copa do Mundo terá trio de arbitragem completamente feminino nesta quinta-feira (1º) no jogo entrw Costa Rica x Alemanha, pelo Grupo E. É a primeira vez na história que isso acontece.

A francesa Stéphanie Frappart, mexicana Karen Diaz Medina e a brasileira Neuza Back serão responsáveis pelo jogo. Já a canadense Kathryn Nesbitt estará presente na equipe do VAR.

É a primeira vez que a Fifa tem mulheres no quadro de arbitragem da Copa do Mundo. São seis no total, sendo três árbitras e três bandeirinhas. Salima Mukansanga, de Ruanda, e Yamashita Yoshimi, do Japão fecham a lista de arbitragem feminina no torneio.

Na primeira rodada deste Copa, no confronto entre México e Polônia, Frappart foi a primeira mulher a exercer a função de quarta árbitra.

