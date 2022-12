Jojo Todynho abre Boletim de Ocorrência contra ex-marido: ‘Ele me agrediu’

Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho apareceu nas redes sociais neste sábado (10) para revelar que fez um Boletim de Ocorrência contra o ex-marido, Lucas Souza, após ele supostamente ter ido pedir para retomar o relacionamento.

“Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada, vim abrir um BO, uma medida protetiva contra o Lucas, porque ele, nas suas tentativas de pedir para voltar e eu negando… Ontem ele me agrediu verbalmente”, disse Jojo.

“Agressão não é só física, mas é psicológica também. Uma mulher quando diz que não, é não. Não admito falta de respeito, ate porque não desrespeitei ele e nem diminui ele como homem. Por isso vim hoje tomar minha atitude”, completou a cantora na frente da delegacia.

A artista ainda revelou que sempre deixou tudo sobre a relação nas mãos dos responsáveis: “Eu falo para você que me julgou: Não compre briga sem saber da história. Fui colocada como vilã, entre outras coisas, e preferi me calar, porque tenho uma assessoria e um jurídico que responde por mim. E tenho contratos também”.

Apagou os stories

Após a repercussão do ocorrido por conta do depoimento de Jojo nas redes sociais, a funkeira decidiu apagar os stories do Instagram e gravou novos vídeos.

“Eu excluí os stories pra não ficar alimentando ódio aqui nas minhas redes sociais. Não é isso que eu quero, eu não quero que ninguém vá atacar Lucas ou faça hate com ele, ou xingue ele na rua, não é isso que eu quero”, iniciou.

“Eu vim falar porque eu não tava aguentando mais, fui colocada como vilã, mulheres me xingaram, homens me xingaram e eu me mantive calada por conta da minha equipe, do meu trabalho, mas tem uma hora que você explode e ontem foi meu dia de explosão”, continuou.

“Que ele seja muito feliz, que ele siga a vida dele, só isso, só desejo coisas boas pra ele. Eu tô triste com essa situação, não queria estar vivendo isso, mas tem coisas que fogem do nosso controle”, finalizou Jojo Todynho.

Fora das redes

Por fim, Jojo Todynho revelou que vai dar um tempo das redes sociais por conta da proporção das coisas que fogem do controle dela. Em comunicado, ela revelou que irá continuar com os trabalhos já acordados anteriormente.

“Os últimos acontecimentos da minha vida pessoal, fizeram com que eu tomasse a decisão de me afastar temporariamente das redes sociais, pois tudo o que acontece aqui ganha uma proporção muito grande e meu psicológico vem ficando cada vez mais abalado”, disse.

“Todas as publicidades previstas em contrato continuarão sendo postadas normalmente, porém, minhas questões pessoais não serão mais postadas por enquanto”, finalizou.

Foto: Reprodução/Instagram

