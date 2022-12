Jojo Todynho é surpreendida com beijo de ator e vira meme

Foto: Reprodução/ TV Globo

Jojo Todynho foi surpreendida pelo ator Rafael Cardoso durante o programa Central da Copa exibido no último sábado (3), e a reação da funkeira virou meme nas redes sociais.

Na ocasião, a campeã de ‘A Fazenda’ dançava e cantava para o artista um funk “Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser”, quando o ator surpreendeu Jojo com um beijo na boca. “Você falou: ‘Bota na boca, bota na cara’, eu fiquei nervoso”, brincou Cardoso.

O beijo também deixou os apresentadores do programa sem palavras. “Não sei o que eu falo”, comentou Alex Escobar aos risos.

Na web, a reação de Jojo Todynho viralizou e também deu o que falar. Enquanto alguns comentavam sobre a funkeira, outros falavam sobre o beijo dado por Rafael e questionavam o status do ator.

Pouco tempo depois do episódio, Mari Bridi anunciou o fim do casamento com o ator. Segundo a ex-companheira de Rafael, o relacionamento já havia chegado ao fim há algumas semanas, porém, só se tornou público agora.

