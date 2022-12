Jonas Esticado e É O Tchan animam torcida nesta sexta

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Salvador estará em festa nesta sexta-feira (2) com a partida do Brasil contra o Camarões pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Catar 2022. A Arena Brasil Marina, montada no estacionamento superior da Bahia Marina, irá agitar os torcedores baianos com shows do grupo É O Tchan e dos cantores Jonas Esticado e MC G15.

O evento começa a partir das 14hrs e segue ao longo da tarde com as apresentações musicais após a partida.

A Arena Brasil Marina é realizada pelos Irmãos Ricardo e Rafael Cal, da Oquei Entretenimento, Nei Ávila, da NA Produções, Aldo Benevides, da AMB BUSINESS’N FUN e pelo empresário Steve Saback.

O espaço conta com mais de 50 metros quadrados de LED, para garantir a qualidade das partidas e, também, dos shows, além de cenografia e efeitos especiais. Tudo isso com direito a uma vista para o mar e o pôr do sol da Baía de Todos os Santos.

Os ingressos estão à venda no Ticket Maker e custam a partir de R$120.

SERVIÇO

O que? Arena Brasil com MC G15, É O Tchan e Jonas Esticado

Quando? Sexta (2), a partir das 14hrs

Onde? Bahia Marina, Av. Lafayete Coutinho

Quanto? R$ 120; Ingressos no Ticket Maker

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.