José descobre a verdade e fica com trunfo na manga

José (Sergio Guizé) não desiste de tentar descobrir o que realmente aconteceu após o acidente que quase tirou sua vida, há mais de 10 anos. Sua meta, agora, é saber a verdadeira identidade do homem que o levou para o hospital, disse se chamar Rivaldo Pereira e ser seu primo. José tem quase certeza que se trata de Tertulinho (Renato Góes), mas precisa de provas.

A primeira pista surge exatamente no capítulo desta quinta-feira (15), quando a novela chega ao capítulo 100. Durante uma faxina na casa de Tertulinho, Xaviera (Giovana Cordeiro) vê a certidão falsa que o filho de Deodora (Debora Bloch) utilizou para se passar por primo de José.

A jovem comenta com Firmino (Odilon Esteves), que pede que ela volte à casa de Tertulinho e pegue o documento. José ainda encontra, nos próximos capítulos, uma enfermeira que trabalhava no hospital enquanto ele esteve internado e que pode identificar o homem que se apresentou como Rivaldo, aumentando suas esperanças de desvendar esse mistério.

“Tem sido divertido e leve gravar essa novela tão bem humorada, com um texto delicioso, um elenco e equipe tão legais de conviver, tão talentosos. Estou adorando trabalhar com esses atores que eu não conhecia antes! E regendo tudo temos a direção do Allan, que é tão agregadora e torna nosso trabalho e convivência prazerosos”, comenta a atriz Debora Bloch.

Nos próximos capítulos, o público também continua acompanhando as trapalhadas de Cira (Suzy Lopes), que inventa para Márcio Castro (Gabriel Godoy) que está esperando um filho dele. “Fazer ‘Mar do Sertão’ está sendo um aprendizado pessoal e profissional sobre o Nordeste, o que existe e o que inventamos, e a junção destas duas realidades. Uma fábula que tem sido feita com muito amor. Sobretudo, com amor. E marca não apenas minha carreira, mas minha vida. Um momento de muita alegria e que já estou começando a sofrer, pois logo mais vai acabar”, diz Suzy.

Na família Timbó, José e Candoca (Isadora Cruz) tentam convencer o amigo a permitir o namoro de Tomás (Felipe Velozo) e Rosinha (Sara Vidal). “Essa novela é extremamente feliz em muitos sentidos. O retorno do público tem sido muito carinhoso. A felicidade de fazer ‘Mar do Sertão’ passa também pela qualidade do texto extremamente bem construído e com uma qualidade de diálogos muito grande, que representa uma série de tradições culturais brasileiras”, ressalta Enrique Diaz.

“Atuar em ‘Mar do Sertão’ tem sido um oceano de alegria. A novela reúne uma equipe super competente e apaixonada e me proporciona um reencontro profundo com minhas raízes nordestinas. Me emociono com a força de Tereza e com o fato de ela traduzir a realidade de muitas brasileiras. Tereza tem uma generosidade e uma fé raras de se ver por aí”, complementa Clarissa Pinheiro.

A trama também continua agitada para Lorena (Mariana Sena) e Labibe (Theresa Fonseca). As amigas ficam intrigadas sobre o passado da pastora Dagmar (Heloísa Jorge) quando descobrem que ela conheceu Dodôca (Cyria Coentro), a mãe de Candoca. “É a primeira novela que eu faço, então vai ficar marcada na minha carreira como a minha primeira novela na TV Globo”, comemora Mariana.

“Essa novela tem sido um presente gigantesco na minha vida. Sou extremamente grata por estar nesse projeto incrível, com pessoas talentosíssimas e corações raros. O povo nordestino é repleto de vida, alegria, cultura e de uma sabedoria admirável. Possuem um olhar para vida mais esperançoso, cheio de fé. A novela retrata isso muito bem”, afirma Theresa.

Ainda nos próximos capítulos, o tempo vai fechar para Vespertino (Thardelly Lima). Já melhor de saúde, o Coronel (José de Abreu) vai procurá-lo para acertar as contas. “’Mar do Sertão’ é uma marco pela quantidade de atores nordestinos envolvidos”, festeja Thardelly.

‘Mar do Sertão’ é uma novela criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A obra é escrita com Marcos Lazarini, Claudia Gomes e Dino Cantelli, e com colaboração de Carol Santos. A direção geral é de Pedro Brenelli com Bernardo Sá, Natália Warth e Rogério Sagui. A produção é de Silvana Feu e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

