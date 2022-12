José é irmão de Tertulinho em ‘Mar do Sertão’? Coronel fará revelação

Foto: Reprodução/TV Globo

O ano de 2023 começará com reviravolta em “Mar do Sertão”. Segundo informações do Na Telinha, a trama das seis contará com a revelação de um segredo no capítulo do dia 2 de janeiro.

Tudo começará após José (Sérgio Guizé) decidir matar Tertulinho (Renato Góes). Nesse momento, o coronel Tertúlio (José de Abreu) aparecerá para contar que os dois são irmãos e impedir um assassinato na trama.

O mocinho tomará a decisão após descobrir, nos próximos capítulos de “Mar do Sertão”, que Tertulinho foi o responsável por ter levado ele para o hospital além de tentar matá-lo há 10 anos.

Tudo será descoberto por Xaviera (Giovana Figueiredo) após encontrar os documentos falsificados do ricaço com o nome de Rivaldo Pereira, o mesmo do homem que internou José.

A demora para Xaviera contar para o mocinho sobre a existência do documento acontece após ela ser sequestrada por Pajeú (Caio Blat) depois de revelar o romance dos dois para Tertulinho.

