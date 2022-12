Jovem aprendiz vai receber décimo terceiro em dezembro?

O fim do ano está chegando e a pergunta mais frequente entre o jovem aprendiz é se ele tem direito ao décimo terceiro em dezembro.

O décimo terceiro é um direito do trabalhador com carteira assinada, servidor público, aposentados e pensionistas. Seu valor total pode ser debitado em duas parcelas ou pago inteiramente em uma única vez.

Mas e no caso do jovem aprendiz, como fica? Será que eles também serão presenteados com esse auxílio no fim do ano?

Vamos conferir a seguir se esse benefício também está disponível para você, portanto não deixe de ler até o final para descobrir e se informar mais sobre esse assunto!

Como funciona o décimo terceiro salário para o jovem aprendiz

O décimo terceiro é muito aguardado pelos trabalhadores com carteira assinada, pois é um salário extra referente aos dias trabalhados durante o ano todo.

A quantia a ser recebida deve ser equivalente a 1/12 da remuneração mensal do trabalhador multiplicada pelo número de meses trabalhados. Assim, se você trabalhou os 12 meses no ano, já recebe o valor integral.

Porém, se o trabalhador for contratado no meio do ano, por exemplo, o pagamento será feito de forma proporcional aos meses trabalhados, o valor do seu décimo terceiro é baseado no último salário recebido.

Se por acaso o empregado receber um aumento entre a primeira e a segunda parcela da sua gratificação, o reajuste virá todo na segunda parcela. Assim, você não corre riscos de perder dinheiro se optar pelo parcelamento do seu décimo terceiro.

E para o jovem aprendiz não é diferente, mas vale ressaltar que há diferenças entre os estagiários. Nesses casos vamos conferir a seguir o que interfere no pagamento.

Vantagens em ser um jovem aprendiz

Uma das vantagens em ser um jovem aprendiz é que por lei ele tem direitos trabalhistas, sendo assim o décimo terceiro deve estar incluso na hora da contratação.

O cálculo para receber a gratificação é a mesma feita para os demais trabalhadores formais, ou seja a cada mês trabalhado o jovem aprendiz tem direito a 1/12 de remuneração.

No entanto, para os estagiários não tem uma regra a ser cumprida segundo a CLT. Nesse caso, o vínculo empregatício entre o contratante e o estagiário é diferente.

Sendo assim, os estagiários não possuem décimo terceiro. Mas, em algumas empresas é possível sim fazer um acordo entre empregador e empregado para receber também esse benefício.

Vale a pena procurar saber antes de se juntar a empresa se você vai ou não ter direito a esse bônus.

Como funciona o programa jovem aprendiz

O programa jovem aprendiz é um projeto muito bem elaborado e de extrema importância na vida dos jovens.

Por lei, toda empresa com mais de 7 empregados precisa ter pelo menos 5% do quadro empregatício formado por jovens aprendizes, uma ótima oportunidade para os adolescentes se engajarem no mercado de trabalho.

O projeto veio para dar aos jovens entre 14 e 24 anos a chance de adquirir novas experiências e buscar mais conhecimento intelectual e profissional na área escolhida.

O contrato de aprendizagem consiste em oferecer para o jovem aprendiz até dois anos de duração e garante ainda todos os benefícios concedidos aos outros empregados formais.

Além de oferecer décimo terceiro, férias e a carga horária não pode passar de 6 horas por dia para alunos que estão cursando o ensino fundamental ou médio.

As férias que por sua vez devem coincidir com as férias escolares e não podem ser parceladas.

Afinal, o jovem aprendiz tem direito ao décimo terceiro?

A resposta é animadora, afinal, tem direito sim! Então saiba que, se você está contratado por esse programa e está com carteira assinada, pode receber esse e todos os outros benefícios.

O décimo terceiro é um valor extra que te dá mais conforto para passar o final de ano com as contas em dia, por exemplo. Ou então, para finalmente garantir aquela viagem tão esperada.

Ou simplesmente fazer um pé de meia e ter mais equilíbrio financeiro para investir em algum projeto futuro.

Por fim, agora que essa dúvida já foi sanada, se anime! Esse é o momento de fazer planos e também apostar neste belo projeto que incentiva os jovens do Brasil e aprimora ainda mais sua carreira profissional!

Esperamos que o post de hoje possa ter sido útil para lhe trazer mais tranquilidade nesse fim de ano! Assim, com a resposta positiva, sabemos que é possível pensar no futuro e avaliar com calma o que é possível fazer, afinal, ninguém quer ficar sem dinheiro!