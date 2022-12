Jovem tem rosto cortado enquanto dormia em viagem de ônibus

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma estudante teve o rosto cortado enquanto dormia durante uma viagem de ônibus de Recife (PE) para Salvador. Stefani Firmo, de 23 anos, levou 18 pontos no local do corte. O caso ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro, quando o coletivo passava por Conde, município no litoral norte da Bahia.

Em entrevista ao g1, ela falou sobre o momento. “Sempre que lembro fico abalada, porque eu poderia estar morta. Penso que foi um livramento de Deus, que pensou nos detalhes para que eu dormisse com o edredom até o pescoço e com o óculos no rosto”, detalhou.

A Polícia Civil, por nota, informou que a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Conde instaurou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para apurar o caso, que foi caracterizado como “lesão leve” pelo médico que atendeu a vítima.

A polícia informou que alguns passageiros foram ouvidos, mas que nenhum deles disse ter testemunhado a ação, pois estavam dormindo. As imagens de câmeras de segurança do ônibus foram solicitadas para ajudar na identificação da autoria do crime.

Uma faca, localizada com uma passageira, foi encaminhada à perícia, para saber se foi utilizada na ação. A mulher, se comprovada a autoria, poderá ser indiciada por lesão corporal.

“Todos os passageiros tentaram ajudar de alguma forma, exceto a suspeita. Ela olhou para mim como se nada tivesse acontecido, não esboçou nenhuma reação”, relatou a jovem ao g1.

Ela disse que a mulher estava com uma faca de churrasco, uma tesoura e um alicate. “A pessoa [que me feriu] foi ágil, [porque fez o corte] e [só] sangrou depois”, complementou.

Após prestar queixa e ser atendida em um hospital da cidade baiana, Stefani teve que seguir viagem no mesmo ônibus, juntamente com a suspeita, até Salvador.

“Ela desceu com a cara cínica do onibus. Todo mundo falando dela [e ela] parecia uma psicopata. Ela negou [que teria me cortado e ainda afirmou] que não tinha nada a ver com os problemas dos outros”, contou.

