JSL tem novos EMPREGOS pelo Brasil

A JSL é uma das maiores empresas de logística do país. Entre os serviços oferecidos, incluem transporte de carga geral, logística de transporte dedicada, logística de commodities, intralogística, fretamento e gestão de frotas e mão de obra, serviços de armazenagem e distribuição urbana.Seus colaboradores atuam no planejamento, execução e gerenciamento. Hoje, a companhia está divulgando diversos empregos pelo Brasil.

JSL abre vagas de emprego no Brasil

A JSL está procurando pessoas para fazer parte de uma nova equipe para atuar no sucesso das atividades. É uma empresa nacional, que promove a diversidade em todas as funções, independentemente de gênero, orientação sexual, raça, religião ou deficiência.

Com unidades, estrategicamente espalhadas, em várias partes do Brasil, a empresa está há mais de 65 anos atuando com soluções inteligentes e responsáveis no ramo da logística e seus colaboradores precisam atender seus clientes com agilidade e qualidade. Veja, a seguir, os cargos disponíveis:

Analista de RH – Mogi das Cruzes / SP;

Assistente de Programação – Piracicaba / SP;

Eletricista de Autos – Rio de Janeiro / RJ;

Motorista Carreteiro – São Caetano do Sul/ SP;

Programador de Tráfego – Indaiatuba / SP;

Operador Multifuncional – Piracicaba / SP;

Assistente Administrativo (Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência) – Amparo / SP;

Coordenador de SSMA – São Sebastião do Passé / BA;

Especialista de Custos – Aracruz / ES;

Médico do Trabalho – Rio de Janeiro / RJ

Operador de Empilhadeira – Sorocaba / SP.

Veja também: Sainte-Marie abre vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para se candidatar a algum cargo disponível pela JLS, é necessário entrar no site 123 empregos, buscar pela vaga desejada e anexar seu currículo para análise. A empresa está em busca de pessoas proativas e responsáveis.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos de grandes empresas.