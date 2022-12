Ju Moraes se apresenta no Sollar Baía no próximo domingo (18)

Foto: Divulgação

A cantora e compositora Ju Moraes volta ao Sollar Baía neste domingo (18), a partir das 16h, para mais uma edição do Outra Onda. Esta é a segunda vez que a baiana se apresenta no centro gastronômico e cultural localizado no Museu de Arte Moderna (MAM).

Quase dez anos após participação na primeira temporada do “The Voice Brasil”, Ju Moraes segue em uma vertente mais pop, porém sem deixar de lado suas raízes soteropolitanas. A cantora lançou recentemente o disco “Outra Onda”, projeto pessoal e cheio de composições que falam sobre amor e reflexões da vida.

Em entrevista ao iBahia, a cantora falou sobre suas inspirações, o processo de criação do álbum e até uma autorização especial que recebeu de Caetano Veloso.

“O processo foi bem longo porque eu venho de uma criação de um álbum com a Sambaiana, que é um grupo coletivo de samba que a gente tem aqui em Salvador, que começou lá na Colaborê. E aí começou a rolar uma cobrança dentro de casa, rolando uma cobrança da galera que trabalhava comigo, dos meus amigos ‘e aí você não vai lançar nada seu não?’”, iniciou a cantora.

“Do nada eu fui pegar umas composições minhas, de um livro que eu tenho, que eu guardo as coisas antigas, e achei uma composição minha de dezesseis anos atrás, que é “Essa Minha Canção, que foi a primeira que a gente lançou dessa nova fase”, completou.

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.