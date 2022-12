Juizado de Penedo destinará mais de R$ 100 mil a entidades sociais

Edital de convocação foi publicado nesta segunda (5); interessados devem se inscrever até 20 de janeiro

O Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Penedo lançou edital para convocação de instituições públicas ou privadas com finalidade social, sediadas no município, para receberem recursos oriundos das prestações pecuniárias da unidade. O edital foi publicado nesta segunda (5) e as entidades podem se inscrever até o dia 20 de janeiro.

Segundo o juiz José Eduardo Nobre Carlos, titular do juizado, mais de R$ 100 mil deverão ser repassados para as entidades com projetos aprovados. A iniciativa segue a Resolução nº 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual define a política institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária.

“Aqui nós conseguimos o valor aproximado de R$ 108 mil para ser repartido entre órgãos públicos e entidades de caráter social. Com a abertura do edital, estamos aguardando os projetos que irão beneficiar a comunidade da nossa comarca”, explicou o magistrado.

As instituições interessadas deverão se cadastrar junto ao juizado por meio de formulário próprio e apresentação do roteiro de Projeto Técnico, que deverão ser enviados para o e-mail para jeccpenedo@tjal.jus.br. Após análise e aprovação, incluindo prévia manifestação do Ministério Público, será publicada a relação das entidades aprovadas.

De acordo com o artigo 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos.

O edital pode ser conferido aqui . Contato para mais informações: (82) 99153-0076.

Diretoria de Comunicação – Dicom TJAL TL

imprensa@tjal.jus.br