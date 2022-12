Juliana Alves anuncia fim de casamento com diretor

Foto: Reprodução/ Instagram

Os últimos dias de 2022 fizeram um novo casal de vítima, a atriz Juliana Alves anunciou nesta terça-feira (27) o fim da união com o diretor Ernani Nunes.

Em um texto compartilhado no Instagram, a bela revelou que não está feliz com a decisão de colocar um ponto final na relação, mas entende que é um momento de cuidado com ela e com a família.

“Eu e Ernani Nunes não estamos mais casados. Demorei a expor isso e essa decisão, que levou tempo pra ser concretizada, não me deixa feliz nesse momento. Não foi esse o sonho que eu alimentei e pelo qual cuidei durante tanto tempo. Mas é chegada a hora de dar mais espaço a tudo que as mudanças podem trazer. É hora de cuidar de mim e deixar a minha alegria fluir.”

Apesar de não estarem juntos, a atriz acredita que o elo do amor segue firme na relação entre eles. Os dois são pais da pequena Yolanda, de 5 anos.

“Com o tempo vamos lidar melhor com tudo. Peço cuidado e respeito a este momento. Estamos focados em novos trabalhos e cheios de esperança. Seremos sempre de alguma maneira uma família. E o amor sempre será um elo entre nós”, escreveu.

