Juliano Cazarré revela estar há 6 meses sem sexo: ‘Nos revezando no hospital’

O ator Juliano Cazarré, que fez sucesso em “Pantanal”, revelou que está há seis meses sem transar com a esposa, Letícia Cazarré, por conta do revezamento nos cuidados com a filha.

O casal se divide entre quem fica no hospital com Maria Guilhermina, de seis meses, que está internada desde o nascimento por conta de uma cardiopatia rara.

O relato foi feito após Juliano Cazarré responder um seguidor acerca do método contraceptivo que ele usa com a esposa. Ele explicou que o método utilizado é o Billing, a tabelinha, por ser o único permitido pela igreja católica.

“O único método que a Igreja permite é o Billings. Algo como uma tabelinha e, nos dias férteis, o casal vive a castidade. Mas precisa de algum motivo especial para espaçar as gestações”, iniciou o ator.

No momento, eu e a Letícia estamos [há] seis meses longe e agora estamos nos revezando no hospital. Um em casa e um aqui. Logo, não deve vir mais um por agora”, finalizou Juliano Cazarré.

