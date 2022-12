Juliano Cazarré se irrita após críticas e chama internautas de burro

Foto: Reprodução/ Instagram

A participação do ator Juliano Cazarré no prêmio ‘Melhores do Ano’, do Domingão com Huck, exibido no último domingo (25), movimentou as redes sociais.

O artista foi observado e criticado por internautas pela postura séria durante a celebração. Em suas redes sociais, Cazarré, que enfrenta um drama familiar com a internação da filha caçula, Maria Guilhermina, explicou o motivo da tensão.

“Estranho pra mim ter que gravar isso. Mas tive uma enxurrada de ódio aqui no Instagram e estava sem entender o porquê. Muita gente falando que eu estava sério, me xingando, por causa de política. Eu estava sério mesmo, porque não estou vivendo uma situação fácil, nossa filha está na UTI há seis meses. O programa estava marcado para às 15h, mas começou a ser gravado às 17h (…) Eu tinha que chegar em casa antes das 20h, e o programa foi se alongando e eu estava o tempo inteiro angustiado com isso, de voltar para casa e ficar com as crianças”, falou.

Além da seriedade, Cazarré foi alfinetado pelo posicionamento político. Apesar de não ter falado sobre o assunto no programa, a edição foi marcada por manifestações de outros artistas sobre Jair Bolsonaro.

“Tinha um vídeo meu dando um abraço no Silvério (o ator Silvério Pereira) e gente dizendo que ele teve que segurar o vômito por estar abraçando um bolsonarista. Tem muita gente que tem uma obsessão politica imbecil e tão grande, que não consegue pensar em nada além de bolsonarismo e PT”

O ator Osmar Prado deu um discurso contrário ao posicionamento do artista ao receber o prêmio e chegou a compartilhar o troféu com Cazarré. O momento foi suficiente para a tensão na web, no entanto, para Juliano, nada afetou o relacionamento dele com o veterano.

“O Osmar Prado e eu pensamos completamente diferente, eu tenho um pensamento conservador. Eu não acredito em uma revolução, no progressismo. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho valores cristãos, vivo de acordo com a Igreja Católica. Então eu e o Osmar Prado não podiamos pensar de maneira mais diferente. No entanto, no Pantanal, o cara que sentava com o Osmar Prado na mesa, durante várias horas, conversando civilizadamente era eu. E vocês ficam o tempo inteiro falando que o Osmar Prado deu uma lição.”

Para o ator, a experiência vivida em Pantanal e na vida não se resume a política. “É burrice, vocês são burros, vocês dividem o mundo inteiro entre esquerda e direita. A vida é mais que essa disputa política”.

