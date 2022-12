Karoline Lima diz que Éder Militão a traía com ex durante a gravidez

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Karoline Lima, ex-mulher de Éder Militão, apareceu nas redes sociais para fazer um desabafo nesta quarta-feira (7). A loira revelou ter sido traída pelo jogador durante a gravidez.

Por meio dos comentários de uma publicação do perfil “Caso Família”, a influenciadora disse que Militão a traiu com a ex enquanto estava grávida da filha, Cecília, que atualmente possui três meses de vida.

O comentário de Karoline Lima foi em uma publicação em que o perfil de fofocas falava sobre Militão e Tiffany voltando a se seguirem em rede social.

“Inclusive a saudade que os dois tinham era tão grande que bateu enquanto eu ainda tava com ele, e grávida. Que loucura! Inclusive a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava pra me aconselhar horrores. Depois descobri que pelas minhas costas tava lá belíssima pegando ele… e eu grávida”, disparou a loira.

“A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas”, seguiu Karoline Lima alfinetando os dois.

Por fim, ela revelou ter prints que provam a acusação. “Ah, e tem mais. Muitas vezes a gata me pilhava pra eu inclusive surtar mais ainda. Dizia que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo, e que inclusive, tinha passado doença pra ela!”, contou.

“Fazia de tudo pra que eu surtasse e discutisse com ele, e depois saísse de maluca. Mas depois vinha dizer que Deus tinha um propósito pra minha família. Tenho print do que quiserem. Por isso eu prefiro ser desse jeitinho aqui que eu sou, amor. Essa palhaçada aí envolvendo religião eu não faço não”, finalizou Karoline.

