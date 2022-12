Kelly Key posa com vara de pescar na mão e surpreende web

Foto: Reprodução/ Instagram

De biquíni, Kelly Key posou com uma vara de pescar na mão e surpreendeu a web no último fim de semana. Nos comentários, anônimos e famosos elogiaram o corpaço da cantora brasileira.

Dona de belas curvas, a artista posou com um óculos frente e de perfil e exibiu o bumbum e as pernas saradas com um biquíni estampado.

“É raro vê uma sereia pescando”, disse um. “Essa mulher é igual vinho…”, comentou outra. “Essa mulher é um monumento”, reagiu uma terceira. “Nossa, a gente nem enxerga o mar”, escreveu mais um. Veja a foto abaixo:

