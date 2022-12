No Brasil, a empresa Kimberly-Clark atua oferecendo uma linha completa de produtos de higiene pessoal, proteção feminina e cuidado infantil. Neste momento, a companhia anunciou novos empregos em São Paulo. Confira.

Kimberly-Clark abre vagas de emprego em São Paulo

Presente em todas as regiões do Brasil, a companhia busca inovar cada vez mais as suas atividades, por isso, procura entregar produtos de qualidade aos seus clientes e parceiros, além de um atendimento diferenciado e de excelência. A empresa está em busca de novos talentos para fazer parte do time e auxiliar no seu desenvolvimento.

Atuando no mercado há mais de um século, a companhia possui uma história repleta de reconhecimento e conquistas. Para dar continuidade a esse legado, a Kimberly-Clark está contratando profissionais talentosos para atuar em seus cargos. Confira.

Jovem Aprendiz Administrativo – Mogi Das Cruzes/SP;

Operador de Produção (PCD) – Suzano/SP;

Estágio Técnico na área de Segurança do Trabalho – Mogi das Cruzes/SP;

Assistente Administrativo (PCD) – Mogi das Cruzes/SP;

Auxiliar de Distribuição (PCD) – Mogi das Cruzes/SP;

Estágio Técnico na área de Meio Ambiente – Mogi das Cruzes/SP.

Veja também: Coco Bambu abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Aos que possuem interesse em participar do processo seletivo e buscam por mais informações, basta entrar no site 123 empregos. Por conseguinte, escolher a oportunidade de interesse e realizar o encaminhamento do currículo para o análise da companhia. A Kimberly-Clark busca por especialistas qualificados e dedicados em entregar os melhores resultados.

Saiba tudo sobre os principais processos seletivos e vagas de emprego da semana, divulgados diariamente aqui no Notícias Concursos.