Komatsu abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Komatsu é líder mundial em soluções de mineração de alta produtividade desde 1921, com operações em seis continentes e mais de duas dúzias de países. Atualmente, a organização possui filiais em vários estados do Brasil, entre as quais as regiões sudeste e norte são responsáveis pela fabricação, comercialização e manutenção de equipamentos de mineração, e o setor empresarial é líder no mercado de produtos de superfície e subterrâneos. Conheça quais são as oportunidades e descubra também como se registrar no processo de seleção.

Komatsu tem novas oportunidades de trabalho abertas no Brasil

Os princípios orientadores da Komatsu são baseados em alcançar um futuro sustentável por meio de qualidade, inovação tecnológica, globalização e desenvolvimento de talentos, enfatizando a segurança, conformidade e responsabilidade social.

As suas vagas também estão abertas para pessoas com deficiência. Na empresa, a possibilidade se torna progresso. Eles ofertam vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, vale alimentação, participação nos Lucros ou Resultados e seguro de vida. Confira a seguir todos os cargos em aberto e saiba em seguida como fazer a sua inscrição:

Líder de Solda;

Tec. de Processos;

Anl. de Recursos Humanos;

Tec. Eletromecânico.

Como se candidatar

Para participar do processo de recrutamento dos candidatos das vagas anunciadas pela empresa Komatsu, em primeiro lugar, acesse o site 123 empregos. Em seguida, após encontrar a vaga deseja e ler com cuidado todos os requisitos para se certificar de que há compatibilidade com a sua formação profissional e experiencia, registre o seu currículo no sistema e aguarde encontrarem em contato para marcar uma entrevista se o seu perfil for o selecionado.

