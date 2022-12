Laís Ferreira é a primeira mulher trans a concorrer ao título de Deusa do Ébano

Foto: Reprodução / Redes sociais

Laís de Araújo Ferreira, mais conhecida como Laís Fennel, é a primeira mulher trans a concorrer ao título de Deusa do Ébano do primeiro bloco afro do Brasil, Ilê Aiyê. Ela tem 26 anos, moradora do bairro de Canabrava e é esteticista.

Nas redes sociais, Laís celebrou a conquista: “O sonho está se tornando realidade. A gente conseguiu, eu sou a primeira mulher trans a concorrer o título de Deusa do Ébano do Ilê Aiyê. Me faltam palavras. Quero agradecer a cada mensagem que estou recebendo. Obrigado pelo carinho, espero poder honrar vocês. Estou me sentindo realizada, é algo que só sente, não sei descrever”.

“Me sinto pronta para mostrar minha história e fazer história junto ao bloco. Obrigado pela positividade de cada um. Deus honre cada energia positiva. Os espaços cabem a mim também. Enquanto mulher preta. Venceremos! Como diz um trecho da música do nosso Ilê: ‘Se o poder é muito bom, eu quero poder também’”, escreveu ela nos stories do Instagram.

O concurso Deusa do Ébano 2023, do Ilê Aiyê, já tem as 14 candidatas ao título. Após dois anos sem a tradicional Noite da Beleza Negra, a escolha do posto de Rainha do Ilê Aiyê vai acontecer no dia 28 de janeiro, na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, em Salvador.

As finalistas foram: Deisivânia, Daiane, Ingrid, Tuane, Tâmara, Jamile, Dalila, Lorena, Laís, Carol, Larissa, Tailane, Mairine e Mércia. Elas foram selecionadas pelo bloco na segunda-feira (19), e agora se preparam para subir no palco, dançar e emocionar o público. A vencedora fará a estreia oficial no Carnaval de Salvador 2023.

Foto: Edilene Alves

Conheça abaixo as finalistas

Deisivânia dos Santos Silva

I dade: 23

dade: 23 Bairro: Lobato – Salvador (BA)

Ocupação: Bailarina e vendedora

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @deise_guimaraes

Daiane de Souza Conceição

Idade: 30

Bairro: Itapuã – Salvador (BA)

Ocupação: Esteticista

Trajetória no concurso: Concorre pela quinta vez

Instagram: @pretaday

Ingrid Silva do Nascimento

Idade: 29

Bairro: Cosme de Farias – Salvador (BA)

Ocupação: Dançarina e promotora

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @perolaingrid2

Tuane Vitória Pereira

Idade: 25

Bairro: Fazenda Grande do Retiro – Salvador (BA)

Ocupação: Instrutora de dança e manicure

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Instagram: @aniivitoriia

Tâmara Paula dos Santos França

Idade: 20

Bairro: Itabuna (BA)

Ocupação: Professora de dança, trancista e nail designer

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @tamyz_fr

Jamile Fátima de Oliveira Santos

Idade: 35

Bairro: Boca do Rio – Salvador (BA)

Ocupação: Produtora de eventos e recepcionista de hospital

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Instagram: @jamilefos

Dalila Santos de Oliveira

Idade: 20

Bairro: Pernambués – Salvador BA

Ocupação: Dançarina e coreógrafa

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @daliila_01

Lorena Santos da Silva

Idade: 20

Bairro: Ilhéus/ Salvador- BA, Rio de Janeiro – RJ

Ocupação: Dançarina e professora de dança afro

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @loreanacleto

Laís de Araújo Ferreira

Idade: 26

Bairro: Canabrava – Salvador BA

Ocupação: Esteticista

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @laisfennell

Carol Xavier

Idade: 24

Bairro: Mussurunga – Salvador BA

Ocupação: Estudante de jornalismo

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Instagram: @rainhacarolxavier

Larissa Valéria

Idade: 28

Bairro: Liberdade/ Curuzu – Salvador BA

Ocupação: Instrutora da área da beleza e empreendedora

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Instagram: @preta.ousada

Tailane Brito

Idade: 21

Bairro: Pero Vaz – Salvador BA

Ocupação: Estudante

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Instagram: @_tailanebrito

Mairine Pereira Nonato

Idade: 27

Bairro: Cajazeiras – Salvador – BA

Ocupação: Auxiliar de escritório

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @maaynonato

Mercia Cristina Silva

Idade: 27

Bairro: Jardim das Margaridas – Salvador BA

Ocupação: Auxiliar Administrativa

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @eicris

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.